Gritti (vice Gasperini): “Tra tre settimane a Bergamo la musica potrebbe cambiare”

Intervenuto in conferenza stampa, il vice allenatore di Gasperini, Tullio Gritti, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Fiorentina: “Per il primo tempo bisogna dare meriti anche alla Fiorentina, ci sono pure gli avversari. Li avevo visti sabato col Milan e hanno perso ma facendo un’ottima partita. Noi abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, mancava forza per andare avanti e ci siamo impauriti. Nel secondo tempo però l’abbiamo equilibrata: potevamo prendere un altro gol ma anche farlo. L’1-0 comunque lascia tutto aperto. E giocare oggi non era facile, a Napoli è stato il primo caldo… Qualche difficoltà c’è a ripartire dopo la sosta ma come risultato va bene anche questo. Tra tre settimane a Bergamo la musica potrebbe cambiare”.

Foto: Twitter Atalanta