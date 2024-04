Grimaldo: “Sogniamo il Triplete, sappiamo che possiamo farcela”

Durante l’intervista concessa a Marca, il difensore del Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, ha così parlato in vista della contro il West Ham, valida per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League: “È tutto incredibile, sono molto felice. Ero arrivato dentro un progetto che puntava a fare grandi cose ma non mi aspettavo di vincere la Bundesliga già al primo anno e soprattutto con questa forza, abbiamo 16 punti di vantaggio sul Bayern…”.

Poi ha proseguito sulla possibilità di fare il Triplete: “Guardiamo partita per partita, sappiamo che possiamo farcela. In coppa nazionale siamo vicino, siamo in finale. Il sogno c’è”.

Foto: Instagram Grimaldo