Grimaldo: “Rinnovo? E’ una decisione complicata, ma ora pensiamo a vincere il campionato”

Il terzino del Benfica a Bola ha parlato del suo contratto in scadenza a fine stagione e delle possibilità di rinnovo: “È una decisione complicata, non è facile, perché il Benfica è il club della mia vita, perché ho trascorso tutti gli anni della mia carriera qui. Dobbiamo pensare a ciò che è importante, e in realtà l’importante è vincere il campionato. Dire se resto o no non è importante”.

Foto: Grimaldo Twitter uff Uefa