Grimaldo: “È il mio miglior momento, Xabi Alonso fondamentale per il mio ambientamento in Germania”

Intervenuto ai microfoni di AS, l’esterno del Bayer Leverkusen e della Nazionale spagnola, Alejandro Grimaldo, ha così parlato del suo momento: “Mi alleno ad alti livelli da qualche anno per essere a disposizione per tutte le partite . È stato un anno fantastico per me e cerco di venire ad aiutare il più possibile. Xabi Alonso è molto importante per me. Mi ha fatto adattare rapidamente al calcio tedesco e si è fidato di me fin dall’inizio. Mi ci sono voluti molti anni, ma ora sto vivendo il momento migliore della mia carriera”.

Foto: Instagram Grimaldo