Grimaldo carica il Bayer Leverkusen: “La vittoria della Bundesliga sarebbe storica. Siamo affamati”

Il terzino del Bayer Leverkusen Alejandro Grimaldo, tra i più prolifici in Europa per i suoi numeri stagionali, con 11 gol e 15 assist messi a referto, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca ha parlato dell’annata che sta disputando la squadra allenata da Xabi Alonso, prima in Bundesliga, e delle ambizioni del club tedesco. Queste le sue dichiarazioni:

“Non c’è alcuna pressione, sappiamo che in questi due mesi e mezzo si decide tutto. Vogliamo vincere titoli. La rimonta con il Qarabag? Abbiamo rischiato di perdere una partita che a priori avremmo dovuto vincere più facilmente. Alla fine non sai cosa può succedere ma siamo riusciti a ribaltare il risultato anche con l’aiuto dei tifosi. In campionato stiamo facendo bene, ma ci aspettano partite molto difficili. In Coppa siamo in semifinale e giochiamo in casa, dobbiamo vincere. Manca ancora tanto in Europa League, sono rimaste squadre forti. Alla fine del percorso, vedremo cosa avremo realizzato. La Bundesliga sarebbe emozionante perché il Bayer non l’ha mai vinta. Entreremmo nella storia. Siamo molto affamati. Ci sono giovani di talento e giocatori esperti che aiutano la squadra ad essere ad altissimo livello. Non abbiamo solo 11 giocatori, abbiamo una grande squadra e il livello non varia. Abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che serve sempre. Inoltre, Xabi Alonso è un allenatore incredibile: sa leggere le partite, sa gestire lo spogliatoio e tatticamente è bravissimo”.

Foto: Instagram Grimaldo