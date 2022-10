Grillo, agente di Ceesay: “Lo volevano squadre che adesso giocano in Champions League”

Tra le tante note liete del Lecce c’è sicuramente quella di Assan Ceesay. L’attaccante gillorosso si è rivelato subito un punto fermo del club salentino e, a parlare di lui, è stato il suo agente Massimo Grillo, ospite di PianetaLecce.it durante la diretta Twitch di ieri sera: “Con Corvino ci conosciamo da un po’ di anni. Già nei mesi antecedenti alla promozione ci sono stati dei dialoghi. Lui voleva avere la certezza della promozione prima di avere un contatto significativo. Poi la cosa è stata abbastanza veloce come è nel suo stile e in quello di Trinchera. Hanno anticipato altre squadre, era conteso nel mercato, c’erano club che adesso giocano in Champions”.

Foto: sito Lecce