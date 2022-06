GRILLITSCH, C’È UNA LUCE VIOLA

Indiscrezione lanciata ieri da Sportitalia, Florian Grillitsch è il nuovo nome per il centrocampo della Fiorentina. Svincolato a partire dal prossimo 30 giugno, il centrocampista terminerà la propria esperienza con l’Hoffenheim, potendo così guidare i propri orizzonti verso nuove mete, magari tinte di Viola. Un profilo certamente di qualità, probabilmente poco considerato dai media, ma in possesso di un elevato livello tecnico di calcio.

Classe ’95, Grillitsch è certamente migliorato in questi anni nella gestione del pallone e nella sicurezza da mostrare quando bisogna contribuire allo sviluppo della manovra. Giocatore nato per interdire e cresciuto (anche) per costruire, gioca davanti alla difesa ma, all’occorrenza, è stato impiegato anche come difensore centrale, a testimonianza di un importante bagaglio tattico da condividere con i compagni di squadra in base alle esigenze della partita.

Cresciuto in patria (l’Austria) tra le fila del St. Pölten, la carriera del centrocampsita è decollata in Germania, dove milita dal 2013, anno in cui ha sposato il progetto Werder Brema. Attualmente in forza, come scritto in apertura, all’Hoffenheim, il ragazzo potrebbe cambiare Paese e movimento calcistico per la terza volta. Un suo arrivo per ragioni di posizione, potrebbe escludere la permanenza di Torreira, nonostante le dichiarazioni di quest’ultimo rilasciate qualche giorno fa. In attesa di comprendere cosa il mercato porterà in quel di Firenze, possiamo concludere con una serena – ma ragionevole – considerazione: Grillitsch sarebbe un giocatore indubbiamente utile alla causa.

Foto: sito ufficiale Hoffenheim