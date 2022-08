Grillitsch cambia agente: “Di recente alcune cose sono andate in modo infelice”

Dopo un’estate di trattative saltate ai dettagli, Florian Grillitsch, cambia agente e passa così dalla ICM Stellar Sports a Grass is Green, che si è recentemente fusa con You First, la più grande agenzia di consulenza spagnola. In particolare, Grillitsch torna con l’ex consulente Böhm. Il problema alla base sembra essere la strategia del padre, il quale non solo ha causato lo stop alla trattativa con la Fiorentina, ma di recente ha fatto lo stesso anche con il Galatasaray. Questo è ciò che riporta Kicker, al quale il centrocampista austriaco aggiunge: “Di recente alcune cose sono andate in un modo estremamente infelice, ma me ne assumo la responsabilità. Il cambiamento è che d’ora in poi il mio precedente consulente Thomas Böhm condurrà nuovamente in modo indipendente qualsiasi trattativa”.

Foto: Transfermarket