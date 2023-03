Grifo: “Ho 29 anni e mi trovo bene, Friburgo una seconda famiglia. Serie A? Non si sa mai”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante italiano del Friburgo, Vincenzo Grifo, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 in casa della Juventus: “Momento migliore della mia carriera? Speriamo. Io mi alleno ogni giorno, ho 29 anni e mi trovo bene. Spero di andare bene così. Serie A? Non si sa mai, la Serie A la seguo, mi trovo abbastanza bene al Friburgo dove ho trovato una seconda famiglia”.

Foto: Instagram Grifo