Grifo e un gol speciale: è lui il primo italiano a segnare nel post Coronavirus

Vincenzo Grifo sigla un gol speciale. Sicuramente non per l’importanza della gara di Bundesliga o per la rivalità tra il Friburgo e l’Eintracht Francoforte, ma semplicemente perché, l’esterno nato in Germania, è il primo calciatore italiano a segnare nel post Coronavirus. Il classe 1993 di origine calabrese, convocato a volte anche da Roberto Mancini in Nazionale, ha aperto le marcature in un incontro piuttosto bloccato inizialmente.