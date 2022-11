Grifo: “Dopo aver superato il record di gol di un italiano in Bundesliga, Toni mi chiamò per complimentarsi”

Vincenzo Grifo, ala italiana del Friburgo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport dichiara: “Per me è un sogno superare Luca Toni e segnare 39 gol in Bundesliga. La sua chiamata mi ha riempito di gioia.” Sul momento della sua carriera dichiara. “Probabilmente è il momento dove mi sento più in forma degli ultimi anni, anche grazie alla fiducia del mister e dei compagni. Nazionale? La speranza è sempre quella di essere nel giro, sono fiducioso che questo gruppo guidato da mister Mancini potrà fare belle cose in futuro”

Foto: Instagram Friburgo