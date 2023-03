Grifo: “Abbiamo dato tutto, ma con l’uomo in meno la Juve era troppo forte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Grifo, ha così parlato dopo il ko contro la Juventus in Europa League, partendo dalla sua esclusione dal 1′: “Un professionista vuole stare sempre in campo, ma abbiamo tante gare e il polpaccio dava un po’ fastidio”.

Poi ha proseguito parlando della prestazione del Friburgo: “Volevamo far bene, ma con l’uomo in meno la Juventus era troppo forte, ha qualità ed esperienza internazionale. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo rischiato ma alla fine non siamo riusciti a segnare. Siamo delusi, non ce l’abbiamo fatta ma questo è il calcio e ora vogliamo tornare il prossimo anno in Europa”.

Infine, sulla Nazionale: “Non lo so, domani o dopodomani vediamo, io mi sento bene e ho forza”.

Foto: Instagram Grifo