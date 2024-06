Griezmann: “Voglio vincere questo Europeo. La chiave? La difesa”

Antoine Griezmann, attaccante e leader dell’Atletico Madrid e vice capitano della Francia di Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei Blues. Queste le sue parole sulla voglia di vincere l’Europeo e la chiave del successo:

“Visto il livello della nostra squadra, possiamo immaginare grandi cose nella nostra testa. Ma è sul campo che dobbiamo dimostrarlo. Magari abbiamo dei bei nomi sulla carta, ma bisogna avere un bel gruppo, capire la tattica, stare tutti insieme per difendere, attaccare e questa è un’altra storia. Voglio vincere questo Europeo. Il 2016 mi ha fatto molto male, eravamo così vicini, e poi l’ultimo Europeo, è stata una storia di rigori. Sicuramente saremo favoriti ma dobbiamo dimostrarlo in campo”. Qual è la chiave? “E’ la difesa, essere una squadra solida, tenace nei duelli, molto brava in difesa, questo ci permetterà di andare il più lontano possibile. È noioso da guardare, ma è così che funziona”.

Foto: instagram stories Griezmann