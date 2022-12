Griezmann: “Vittoria sofferta. Siamo stati bravi. Rabiot? Per la finale sarà in forma”

Antoine Griezmann, attaccante della Francia, ha parlato a TF1 dopo la qualificazione alla finale del Mondiale in Qatar.

Queste le sue parole: “Partita molto sofferta, siamo stati bravi, non era facile. Il Marocco ha fatto un Mondiale super. Gli infortunati? Dayot Upamecano stava già molto meglio oggi, ma ha preferito non giocare con Konaté che ha fatto un’ottima partita al suo posto. Rabiot penso che domenica sarà in ottima forma per la finale. Ci ha mandato un messaggio sia prima sia dopo la gara”.

Foto: Instagram Griezmann