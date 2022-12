Griezmann sulla comunità LGBT: “Non importa in che posto del mondo mi trovi, sanno che avranno sempre il mio sostegno”

Griezmann, attaccante della Francia si schiera a favore della comunità omosessuale. Il francese ha parlato in conferenza stampa in Qatar di questa vicenda: “Qatar omofobo? Non importa in che posto del mondo mi trovo, sanno che avranno sempre il mio sostegno. Sono un calciatore, è la mia professione: sono stato chiamato dal mio paese per una competizione internazionale, rispondo con orgoglio”.

Foto: Instagram stories personale