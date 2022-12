Griezmann sul gol annullato contro la Tunisia: “Sono deluso. Il VAR fa schifo”

Intervenuto in conferenza stampa, Antoine Griezmann ha così risposto alla domanda sul gol annullatogli nel finale di Tunisia–Francia: “Penso di essere stato già uno dei primi a vedersi annullare un gol dal VAR, era contro la Spagna. Fa schifo, non ti viene permesso di esultare come vorresti. Sì, sono deluso, però purtroppo è andata così. Forse perché eravamo già qualificati, credo che se fossimo ancora a giocarci qualcosa allora le cose sarebbero state differenti”.

Foto: Instagram Stories Griezmann