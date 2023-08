Antoine Griezmann ha parlato a ESPN del suo desiderio di restare all’Atletico Madrid in vista della prossima stagione ma prenderebbe in considerazione la destinazione araba in caso di offerta irrinunciabile.

Ecco le sue parole: “Alla fine si va caso per caso. Al di là dei progetti sportivi, un giocatore ha una durata di 12 o 13 anni se tutto va bene. A 35 anni il calcio si ferma. Bisognerà pensare all’opportunità di accettare queste offerte se mai mi capiterà. Ora mi sto divertendo a stare qui all’Atletico, ma i numeri in Arabia Saudita sono molto molto importanti e possono cambiare la vita della tua famiglia”. Foto: twitter Champions