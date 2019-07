Griezmann: “Per me il Barcellona è un punto di svolta”

E’ stata la telenovela dell’estate: clausole, comunicati, tensioni, ma alla fine Antoine Griezmann è diventato un nuovo giocatore del Barcellona. In un intervista rilasciata al quotidiano sportivo Marca, l’ex centravanti dell’Atletico Madrid ha raccontato le sue emozioni non appena è stato raggiunto l’accordo con il Barcellona: ” Ho chiamato mio padre e ho iniziato a piangere di felicità. L’Atletico rimarrà sempre nel mio cuore, ma ora sono al Barcellona e per me è un punto di svolta nella mia carriera”.

Foto: Twitter Barcellona