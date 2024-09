Griezmann: “L’Europeo è stato complicato per me. Non mi sono mai sentito nel cuore del gioco”

Antoine Griezmann, impegnato nella sosta con la Francia (venerdì il ko con gli azzurri nella prima giornata della fase a gironi della Nations League), è tornato a parlare dell’Europeo in cui ha avuto diverse difficoltà a causa delle scelte tattiche di Didier Deschamps. Utilizzato spesso da mezz’ala, il francese ha fatto fatica ad adattarsi ai vari cambi di modulo del ct. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha parlato così a Telefoot: “L’Europeo è stato complicato, ci sono stati molti cambi a livello tattico, molti cambi di posizione. Mi ero preparato con l’Atletico Madrid per arrivare bene fisicamente, se fossi riuscito a segnare quei due gol contro l’Olanda avrei fatto sicuramente un altro Europeo. Sono scelte tattiche – ha aggiunto -, bisogna rispettarle anche se sei arrabbiato o triste. La squadra viene sempre prima di tutto. Ho cercato di adattarmi, ma non è stata la mia migliore competizione. Non mi sono mai sentito nel cuore del gioco, come piace a me. Sono sempre stato al centro, questo mi dà un grande senso di libertà”.

Foto: Twitter UCL