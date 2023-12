Griezmann: “L’Atletico sarà quasi al 100% il mio ultimo club in Europa”

In un’intervista concessa ad AS, dopo avere ricevuto il premio di Miglior Giocatore della Stagione 2022-2023 della Liga, assegnato dallo stesso giornale, Antoine Griezmann parla dei suoi desideri per le stagioni future. Così l’attaccante francese, si vede a chiudere la sua carriera europea con i Colchoneros: “Sì, è quello che ho detto. So che la società è favorevole a uno sforzo e ne parleremo. Al di là dell’Europa, quello che mi piacerebbe più tardi è la MLS, l’ho sempre riconosciuto. Ma l’Atlético sarà quasi al 100% il mio ultimo club in Europa. In ogni caso è lì che voglio essere, dove sono più felice. Eccomi a casa”.

Infine, ha confidato di voler vincere un titolo con l’Atletico Madrid, prima di lasciare per sempre la casacca biancorossa.

Foto: Instagram Griezmann