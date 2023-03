Griezmann: “Lasciai l’Atletico perché ne avevo bisogno. I tifosi ce l’avevano con me. Ora sto facendo di tutto per riconquistarli”

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato a Marca del suo ritorno nei colchoneros dopo l’addio per passare al Barcellona.

Queste le sue parole: “La mia partenza aveva fatto molto male ai tifosi. Mi avevano dato tutto e alla fine sono andato via perché ne avevo bisogno. Da tifoso, anch’io sarei stato molto arrabbiato, me lo meritavo. Sono diventato umile e sto lavorando per roconquistarli. Farò di tutto per recuperare la loro stima. Chi mi conosce sa che ho bisogno del loro amore, del loro supporto per giocare ai massimi livelli”.

Foto: twitter Champions