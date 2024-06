Griezmann: “La Francia gioca male ed è noiosa? L’importante è vincere. E siamo qui per questo”

Antoine Griezmann, vice capitano della Francia di Didier Deschamps, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro l’Olanda.

Queste le sue parole: “Ditemelo voi se siamo noiosi, utilizzate spesso questa parola. Ci sono partite in cui dobbiamo essere forti in difesa e non lasciare nulla all’avversario, come contro l’Austria. Sono molto contento della risposta della squadra. Cerco di leggere bene la partita e di accelerare quando necessario. Lo farò quando avrò la palla. La cosa più importante è finire bene. Vogliamo vincere e siamo qui per questo”.

La sua partita contro l’Austria. “Sì, è vero che ho toccato meno palloni. Ho provato a trovare gli spazi. Avevo la sensazione di non dover restare molto basso. Ho cercato di essere il collante tra i centrocampisti e gli attaccanti. Non è stata una partita in cui posso dire di essere stato molto bravo, ma spero di toccare più palloni contro l’Olanda”.

Come sta Mbappé? “Kylian sta bene. Il suo naso è un po’ gonfio. Vedremo le sue ultime sensazioni”.

Foto: Instagram Griezmann