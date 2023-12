Griezmann: “Inter avversario difficile, ma è simile a noi”

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha rilasciato una lunga intervista ad As, facendo un bilancio del suo 2023 e parlando del futuro immediato del club, che sarà impegnato contro l’Inter negli ottavi di finale di Champions League. Per Simeone, dopo la Lazio, sarà la seconda da ex in Europa in stagione: “Voglio provare a vincere un titolo con l’Atletico Madrid. Voglio fare tutto il possibile – dice il francese -. Affronteremo l’Inter, è un avversario difficile, ma è simile a noi. E ne LaLiga vogliamo essere il più vicini possibile alla vetta fino alla fine, perché può sempre succedere di tutto”.

Foto: Instagram Griezmann