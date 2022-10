Griezmann: “Ho fatto di tutto per restare all’Atletico Madrid. Ora voglio godermi ogni cosa di questo club”

La telenovela adesso è davvero finita e Antoine Griezmann, come annunciato nei giorni scorsi, resterà all’Atletico Madrid con i colchoneros che hanno trovato l’accordo economico con il Barcellona per il riscatto dell’attaccante francese. Queste le sue parole al sito ufficiale degli spagnoli: “Sono molto felice, è quello che volevo da quando sono arrivato qui. Restare, godermi questo club, questo allenatore, questi compagni di squadra, questo stadio e questi tifosi. Ho fatto di tutto; quando ho capito che avrei avuto la possibilità, ho parlato con il club. Sapevo cosa si aspettavano da me e non ho esitato”.

Foto: twitter Ucl