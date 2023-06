Griezmann: “Futuro? Sono felice all’Atletico. Voglio vincere la Liga”

Antoine Griezmann, attaccante dell’Atletico Madrid, ha parlato dal ritiro della Nazionale, specificando quali siano le sue intenzioni sul suo futuro.

Queste le sue parole: “Ho detto più volte che sono molto felice all’Atletico Madrid e il mio obiettivo principale è vincere la Liga con loro perché non ci sono mai riuscito. E poi perché non fare qualcosa di grande in Champions League? Al momento sto bene all’Atletico, sono felice, lo è anche la mia famiglia e non ci sarà alcun trasferimento”.

Foto: Instagram personale