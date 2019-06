Griezmann: “Futuro? Ogni cosa a suo tempo”

Dopo l’annuncio dell’addio con l’Atletico Madrid, continua a tener banco in chiave mercato il futuro dell’attaccante francese Antoine Griezmann. Il giocatore, autore ieri sera della seconda rete della propria Nazionale nel match amichevole disputato contro la Bolivia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista nel post partita. “Quando si risolverà la situazione legata al mio futuro? Non lo so, è una bella domanda. Ogni cosa a suo tempo…”, le parole pronunciate da le petit diable e riportate dal Mundo Deportivo. Il Barcellona, nel frattempo, continua ad essere in pole per assicurarsi le prestazioni di Griezmann che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe vestire la maglia blaugrana nella prossima stagione.

Foto: Mundo Deportivo