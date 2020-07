Griezmann entra in campo al 90′, Setien: “Non gli chiederò scusa”

Nel match disputato ieri tra Barcellona e Atletico Madrid, terminato sul punteggio di 2-2, Antoine Griezmann è partito dalla panchina, lasciando spazio a Messi e Suarez.

Dal minuto numero 70 in poi ci si aspettava con una certa insistenza una particolare sostituzione, anche per permettere ai catalani di provare a vincere una gara fondamentale per la corsa al titolo.

Così non è accaduto, perchè l’attaccante francese, per giunta ex della gara, è entrato in campo al posto di Vidal solo al 90′, per disputare i quattro minuti di recupero.

Questo il commento di Setièn, tecnico del Barcellona.

“Parlerò con Antoine, ma non gli chiederò scusa anche se capisco che possa averla presa male. Purtroppo non era facile fare un cambio senza destabilizzare la squadra”.

