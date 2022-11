Griezmann eguaglia gli assist di Zidane con la Francia: “Orgoglioso, ma continuo a pensare alla squadra”

Protagonista dell’assist per il 2-1 definitivo nella vittoria della Francia sulla Danimarca, Antoine Griezmann ha così commentato il successo della Nazionale francese: “Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, abbiamo perso tre volte in Nations League contro la Danimarca, ma abbiamo giocato bene, come squadra. Chi è entrato ha fatto bene, è stata una bella vittoria“. Assist che permette a Le Petit Diable di raggiungere Zidane a quota 26 assist: “Sono molto fiero di questo, ma io continuo a pensare al lavoro di squadra, a livello sia difensivo che offensivo. Abbiamo fatto tutti un lavoro eccezionale, siamo tutti contenti di questa qualificazione”.

Foto: Instagram Francia