Griezmann: “Devo molto a Deschamps, per me è un orgoglio giocare per lui”

Antoine Griezmann, attaccante della Francia, è intervenuto ai microfoni di Telefoot per analizzare il momento della nazionale transalpina e il suo rapporto col commissario tecnico Didier Deschamps: “Io ho sempre un immenso rispetto e affetto nei suoi confronti perché è stato il primo e unico allenatore che ho avuto in nazionale, gli devo molto. Per me è sempre un orgoglio e una gioia immensa giocare al suo fianco, giocare per lui e dare tutto in campo. Sono sempre felice dopo se sono pronto ad accettare un ruolo diverso sta all’allenatore decidere”.

Foto: Instagram Stories Griezmann