Griezmann: “Capisco chi è andato in Arabia, può sistemare tutta la famiglia. Il mio obiettivo? La MLS”

L’attaccante della Francia, Antoine Griezmann ha parlato in conferenza stampa in merito ai tanti calciatori trasferitisi nel campionato dell’Arabia Saudita.

Queste le sue parole: “Capisco chi vuole andare in Arabia, parliamo di somme incredibili. Anche se guadagniamo tanti soldi, alcuni vogliono mettere al sicuro i propri figli e i propri nipoti, lo trovo normale. Avranno l’obbligo di giocare bene, di mostrare tutto il loro talento. Se posso andarci anche io? Ho una famiglia, tre figli. Non è una decisione facile da prendere. Ma lo sapete, per me la MLS resta il mio obiettivo”.

La partecipazione alle Olimpiadi. “La cosa più importante è qualificarsi per gli Europei. Sappiamo che ci sono solo tre giocatori sopra una certa età che possono farcela, ci sono molte richieste, è normale. Quando guardo le Olimpiadi, non sono più un calciatore, sono un tifoso come tutti i francesi. Avrete visto che venerdì ero allo stadio per la partita di rugby”.

Foto: Instagram Griezmann