Griezmann: “Avremmo dovuto segnare di più, abbiamo avuto 2-3 occasioni davvero buone”

L’attaccante francese dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann ha commentato ai microfoni della UEFA la partita di ieri sera contro la Lazio all’Olimpico.

Queste le sue parole: “La verità è che abbiamo fatto una grande partita, sono contento della squadra. Sia in attacco che per come abbiamo lavorato in difesa, peccato solo per il gol. Penso anche che avremmo potuto segnare di più, abbiamo avuto due o tre occasioni davvero buone”.

Foto: Instagram Stories Griezmann