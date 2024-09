Griezmann annuncia il ritiro dalla Nazionale: “Grazie per questa magnifica avventura”

“È con il cuore pieno di ricordi che chiudo questo capitolo della mia vita. Grazie per questa magnifica avventura tricolore e a presto “. Questo è il messaggio lanciato in questi ultimi minuti da Antoine Griezmann, che annuncia ufficialmente il suo ritiro dalla Nazionale francese. Si chiude così una parentesi importantissima dell’attaccante dell’Atletico, con un climax raggiunto con la vittoria del Mondiale del 2018.

Il messaggio del francese: “ Oggi è con profonda emozione che annuncio il mio ritiro da giocatore della Nazionale francese. Dopo 10 anni incredibili segnati da sfide, successi e momenti indimenticabili, è giunto il momento per me di voltare pagina e lasciare il posto alla nuova generazione. Indossare questa maglia è stato un onore e un privilegio. Da marzo 2014 e fino allo scorso settembre ho avuto la possibilità di vivere momenti incredibili al fianco di compagni di squadra eccezionali. Abbiamo condiviso vittorie che rimarranno per sempre impresse nei nostri ricordi. Quindi grazie per questi preziosi ricordi che abbiamo creato insieme. Vorrei ringraziare anche i tifosi che ci sono sempre stati nei momenti di gioia e in quelli di dubbio. La tua passione, il tuo fervore e la tua lealtà sono stati per me una vera fonte di energia. Un enorme ringraziamento anche allo staff della squadra francese e a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte a Clairefontaine e in viaggio. E infine grazie al mio allenatore, la vostra fiducia e il vostro sostegno durante tutta la mia carriera internazionale sono stati essenziali per il mio sviluppo come atleta. Lascio la squadra francese con un profondo sentimento di orgoglio e gratitudine. Ho avuto l’onore di rappresentare il nostro Paese e la possibilità di vivere momenti straordinari come quello di diventare campione del mondo. Continuerò a seguire con passione i Blues e a sostenere questa squadra che mi ha dato tanto. Sono convinto che il futuro sia luminoso. Non vedo l’ora di vedere brillare la prossima generazione. Molte grazie a tutti voi per il vostro amore e supporto. Arrivederci, Antoine.”

Foto: Instagram Stories Griezmann