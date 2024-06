Griezmann: “Abbiamo sempre meno tempo per prepararci. La cosa più importante è sentirsi bene fisicamente”

Antoine Griezmann, leader di Francia e Atletico Madrid ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia della partita di domenica contro il Canada. Queste le parole de le Petit Diable:

“Abbiamo sempre meno tempo per prepararci. Quella del 2018 è stata la più difficile, ma questa è stata abbastanza buona, abbiamo avuto 2 o 3 giorni intensi. Poi abbiamo fatto due amichevoli (Lussemburgo e Canada, ndr), quindi, le parole raccolte da L’Equipe, non c’è molto tempo per prepararsi”. Sulle differenze tra Thuram e Giroud: “Olivier è davvero un 9 vecchio stile, un giocatore centrale, con un’area in cui devi fare i cross. A Marcus piace muoversi di più, è un giocatore più profondo, più mobile. Non importa chi gioca, ma chi segna. Se Marcus giocherà, toccherà a me stare più vicino all’area di rigore. Se si tratta di Olivier, lui è già in area di rigore”. Sul Canada: “Non sarà facile. Sempre più giocatori vengono in Europa. Il calcio sta crescendo nel loro Paese, quindi sarà un buon test per vedere quanto siamo bravi in termini di impatto e velocità di gioco”.

Foto: instagram stories Griezmann