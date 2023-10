Grella: “Tabbiani? Ho valutato e fatto suggerimenti. Voglio un cambio di approccio e atteggiamento”

Intervenuto in conferenza stampa, il vicepresidente e amministratore delegato del Catania, Vincenzo Grella, ha così parlato: “C’è tanto da raccontare oggi. Il dialogo con la città e con i nostri tifosi per me è molto importante. È molto importante conoscere l’idea di chi deve comunicare perché il peso delle nostre parole è fondamentale per portare avanti i nostri progetti. In questo momento sono state fatte riflessioni e valutazioni. Anche io ho fatto tante riflessioni in queste due settimane sul nostro progetto. Dico ai nostri tifosi che noi ci siamo, non c’è un dipendente che non tiene al suo lavoro. È normale che quando fai parte di una squadra di calcio il risultato possa essere negativo. Io ho sempre cercato di vivere le gare per migliorare e non sempre questo è facile. Anche io mi emoziono in base ai risultati. Con Pelligra parlo tanto, ultimamente ancora di più per dare a lui garanzie e sicurezze sul nostro progetto su cui noi crediamo molto. Oggi è un momento difficile”

Andando poi alla questione mister: “ Tabbiani? Ho iniziato a vivere l’allenamento da un paio di settimane. Con gli impegni che ho non posso esserci tutti i giorni. Vista la situazione nelle ultime settimane ero più presente. Tante cose mi hanno fatto riflettere. Ho portato suggerimenti costruttivi. O uno lo capisce o non va avanti col progetto. Ho valutato e ho suggerito un cambio e adesso lo attendo. Voglio un cambio di approccio e di atteggiamento. Tantissimi atteggiamenti a me non piacciono. La scorsa settimana ho parlato con qualche ragazzo e ho fatto capire loro il mio pensiero. È stato un bellissimo confronto con tutti. Ho parlato senza filtri dell’intenzione del club. Non posso accettare certi atteggiamenti. Loro possono cambiare”.

Foto: Instagram Catania