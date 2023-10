Grella conferma Tabbiani: “Ha la nostra fiducia”

Dopo il ko con la Juve Stabia e la crisi nera del Catania, in Serie C, arriva la fiducia del vice presidente, Vincenzo Grella, al tecnico Tabbiani.

Queste le sue parole: “Tabbiani ha la mia piena fiducia, altrimenti non l’avrei preso. Ho detto tante volte che gli avrei dato supporto e che questo non era basato sul risultato secco. Il suo calcio, che poi è quello che vogliamo fare noi, è coraggioso. Lavorare a Catania non è semplice, qui ci sono tante pressioni: io dico sempre che chi non le sa sopportare non può lavorare con noi. Lui sta lavorando benissimo, ha accanto un ds che ha tanta esperienza e si sta creando un buon feeling tra di loro. Lui non deve fare un passo indietro, ma tre in avanti”.

Foto: facebook Catania