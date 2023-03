Gregoritsch: “Juve favorita, ma possiamo sorprendere”

L’attaccante del Friburgo, Michael Gregoritsch, ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Christian Streich alla vigilia della partita di Europa League da disputare in casa contro la Juve. I tedeschi dovranno ribaltare la sconfitta (1-0) subita nella partita d’andata per restare nella competizione europea. Alcune parole dell’austriaco: “Sono contento, non vedo l’ora di scendere in campo. Contro l’Hoffenheim ho messo minuti sulle gambe. A Torino abbiamo perso solo 1-0, la Juve è favorita, ma noi abbiamo delle possibilità. Di Maria gioca in una posizione in cui non avrò duelli diretti con lui. Ovviamente è un giocatore eccezionale, ma ci sono altre pedina cui dobbiamo prestare attenzione. La Juve, senza penalizzazione, sarebbe seconda. Dobbiamo fare attenzione. Ovviamente sappiamo tutti quanto è fondamentale accendere l’entusiasmo dello stadio, saremo noi che dovremo accendere l’euforia presente in città dopo il sorteggio. Abbiamo l’occasione di poter fare una sorpresa”.

Foto: Instagram ufficiale Gregoritsch