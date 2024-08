Greenwood subito con il botto a Marsiglia: doppietta nel primo tempo

Greenwood ha impiegato solamente 3 minuti per presentarsi in Ligue 1 e per mettere la firma sul tabellino del match tra Marsiglia e Brest, prima giornata della Ligue 1 2024-2025. De Zerbi ha deciso di schierarlo titolare e l’ex Manchester United ha colto la palla al balzo, senza sprecare l’occasione. L’attaccante inglese non si è accontentato della rete che ha aperto le danze, addirittura ha siglato una doppietta in mezz’ora, prendendosi la responsabilità di battere un calcio di rigore poi trasformato. Siamo solo all’inizio ed è subito Greenwood show.

Foto: Instagram OM