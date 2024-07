Greenwood: pagare moneta, vedere cammello (ma vale anche per Lotito)

Pagare moneta, vedere cammello. È una frase classica di Lotito, ovviamente vale anche per il presidente della Lazio. Ieri in una conferenza piena di polemiche Lotito ha spiegato di essere andato a 20 minuti dall’esterno offensivo del Manchester United nella sessione invernale di mercato. Un suo pallino e non entriamo nel merito del calciatore dieci volte più forte che ha in testa, non possiamo entrare nei suoi pensieri e nelle sue ambizioni. La Lazio è rimasta aggrappata a Greenwood fino alla scorso weekend e ha tenuto i contatti fino a ieri, come abbiamo raccontato. Soltanto che avrebbe dovuto aumentare l’offerta almeno a 25 milioni e garantire una percentuale altissima in caso di futura rivendita. Da almeno 24 ore l’Olympique Marsiglia sta accelerando per perfezionare l’offerta e per assicurare a Roberto De Zerbi un ragazzo dalle indubbie qualità tecniche. Pagare moneta, vedere cammello: vale per noi, per voi, per tutti e quindi anche per Lotito. Altrimenti, sono chiacchiere.

Foto: instagram Greenwood