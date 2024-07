Greenwood-OM, le cifre. Ecco cosa manca

Il futuro di Mason Greenwood potrebbe essere in Francia. Stando quanto riportato da David Ornstein sul proprio profilo X, il Manchester United e Olympique Marsiglia hanno definito l’accordo per il trasferimento del calciatore inglese. L’intesa è stata trovata sulla base di 27,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno anche quattro milioni di bonus, per un totale di 31,5 milioni. Non solo. Infatti, l’OM garantirà allo United anche un’importante percentuale sulla futura rivendita. Nonostante l’accordo tra i club, però, per la definitiva fumata bianca manca il via libera di Greenwood. Nel frattempo, in Francia non si placano le polemiche sul suo possibile arrivo. Il sindaco di Marsiglia, Benoit Payan, si è così scagliato contro il calciatore inglese: “Il comportamento di Greenwood è indicibile, inaccettabile. Picchiare sua moglie… Ho visto immagini che mi hanno profondamente scioccato”, si legge su RMC. Poi ha proseguito: : “Massacrare una donna in questo modo non si addice a un uomo e lui non può avere posto nella squadra della mia città. I valori dell’OM e di Marsiglia sono del tutto diversi. È un peccato. Chiederò a Pablo Longoria di non comprare Greenwood. Non voglio che il mio club sia coperto dalla vergogna di chi picchia la moglie”.

🚨 EXCL: Marseille reach agreement with Manchester United to sign Mason Greenwood. Proposed deal remains subject to 22yo forward’s approval: not yet in place. Price €31.6m (€27.6m fixed, €4m add-ons) + large share of future sale @TheAthleticFC #OM #MUFC https://t.co/QOIJRyUcZL — David Ornstein (@David_Ornstein) July 9, 2024

Foto: Instagram Greenwood