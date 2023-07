Greenwood non convocato dallo United. Futuro in bilico

Mason Greenwood non è stato convocato per il ritiro pre-campionato del Manchester United. L’attaccante inglese, che non gioca dal gennaio del 2022 a causa di un processo per stupro (accuse ritirate a febbraio), vuole una seconda possibilità e probabilmente dovrà lasciare i Red Devils. Come riporta Sky Sports UK, lo United avrebbe intenzione di prendere una decisione definitiva sul suo futuro prima dell’inizio della nuova stagione di Premier League. Probabile la sua cessione, almeno in prestito.

Foto: sito United