“Greenwood muori”, il coro shock dei tifosi dell’Osasuna

Il ritorno in campo ed esordio con il Getafe di Mason Greenwood è stato rovinato dai cori nei suoi confronti da parte dei tifosi dell’Osasuna. L’inglese, che non giocava una partita ufficiale da ben 19 mesi dopo le accuse di stupro da parte della sua fidanzata, ha fatto il suo debutto ufficiale con la nuova squadra. Al minuto 77 è entrato in campo, accolto dagli applausi dei tifosi di casa. Il settore ospiti, però, lo ha bersagliato con un coro shock. Dalle tribune, infatti, è partito: “Greenwood muori”. Un osservatore della Liga ha sentito i cori e si sta già preparando una punizione per l’Osasuna. Sulla questione è intervenuto il tecnico della squadra, Arrasate, che ha condannato i cori: “Lui è un ottimo giocatore e il sistema giudiziario ha già espresso il suo parere sulla sua vicenda. I cori contro di lui sono stati brutti, ma anche quelli contro di noi devono essere segnalati”, si legge sul sito Corriere dello Sport.

Foto: Instagram Greenwood