Greenwood (e il papà) su tutti i tavoli: le ultime, i retroscena e la deadline

Mason Greenwood è diventato quasi un affare di stato, prima o poi qualcuno si stancherà. Vi diamo le ultimissime in nostro possesso, con qualche retroscena e dopo aver ribadito che il pallino ce l’ha il padre che cerca (un classico su questi schermi) la soluzione migliore. Greenwood è tornato nel centro sportivo del Manchester United, ha lavorato da solo in attesa del rientro della prima squadra da un’amichevole. A quel punto si unirà in gruppo, a quel punto (soprattutto) gli verrà probabilmente voglia di prendere una decisione perché lui al Manchester United non vuole starci. L’Olympique Marsiglia aveva fissato la deadline per la notte tra domenica e lunedì, ma poi l’ha lasciato scivolare visto che De Zerbi è tornato fortissimo in pressing. Ovvio che l’OM non aspetterà in eterno, ma la speranza è che – tornando ad allenarsi con il gruppo – Greenwood possa avere voglia di tagliare la corda. E di accettare anche nelle prossime ore, aspettiamo sempre la fumata bianca. L’offerta, anche a livello di ingaggio e non soltanto allo United, è la migliore di tutti. Cosa accadrebbe a Marsiglia nel momento in cui si presentasse, dopo le parole del Sindaco e la reazione social di una parte della tifoseria? Non sono cose di nostra competenza. Situazione Lazio: nessun incontro a Roma con l’intermediario, vera l’offerta raccontata da Lotito (i famosi 25 milioni più bonus più un 50 per cento da futura vendita), la Lazio crede di aver fatto il massimo. Il club biancoceleste resterà aggrappato ancora per qualche ora, ma le carte in mano c’è la sempre il Marsiglia. Situazione Napoli: nei famosi colloqui con il padre, più che con il Manchester United, è stato manifestato il forte interesse ma a patto che si verifichi una cessione e quindi con tempi un po’ più lunghi. Premettendo che gli scenari possono cambiare di ora in ora, il Napoli confida di arrivare ad agosto risolvendo qualche uscita e magari trovando condizioni economiche più convenienti. Ma ci sono due domande in allegato da non sottovalutare e ve le sottoponiamo. La prima: il Napoli garantirebbe il 50 per cento da futura vendita, come hanno fatto OM e Lazio, per fare in modo che il cartellino non diventi ancora più caro? La seconda: a Greenwood quando conviene prendere ancora tempo all’interno di un circuito già bollente? A Marsiglia stanno aspettando…

Foto: Twitter United