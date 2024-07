Greenwood e il futuro: tutti i retroscena e le priorità da rispettare (Lotito compreso)

Mason Greenwood e il futuro, è giusto fare chiarezza, aggiungendo qualche retroscena. Prima cosa: la Juve non lo ha bloccato qualche settimana fa, notizia assolutamente inattendibile (una delle tante). La Juve lo ha seguito e si è fermata perché ha altre priorità. Di sicuro bisognerebbe spiegare perché la Juve non lo aveva bloccato. Seconda cosa: la valutazione non è di 50 milioni di euro, il Manchester United ha ridimensionato la richieste e ora è tra i 28 e i 30 milioni di sterline. Parliamo di un bel “taglio” che sottintende la necessità di trovare in fretta un acquirente. Fatte queste due premesse, confermiamo quanto raccontato ieri: la Lazio ci sta provando e ci ha lavorato anche oggi, ha avuto il sì di Greenwood che probabilmente preferirebbe Roma e la Serie A ad altre soluzioni. Ma adesso bisogna fare rapidamente in questo senso: andare velocemente a 23-25 milioni di euro, magari aggiungere dei bonus, garantire una congrua percentuale da futura rivendita e sperare che basti. Potrebbe bastare. La concorrenza Olympique Marsiglia c’è da sempre, ma quelle cifre valgono anche per i francesi, non crediamo che bastino 20 milioni, i Red Devils non faranno uno sconto ulteriore. Non è una cosa che si chiude in 24 o 36 ore, potrebbe andare anche fino alla prossima settimana, a meno che qualcuno non si presenti subito con quella cifra, in tal casi chiuderebbe i conti. Lotito ha un’occasione importante, forse unica, sta anche pensando alla cessione di Castellanos per finanziare meglio l’operazione. Non sbagliare una mossa diventa fondamentale, la Lazio ha preso posizione, segue Greenwood da tanto tempo (prima dell’attuale concorrenza), è in fase di decollo ma serve un atterraggio morbido e soprattutto veloce

Foto: Instagram Greenwood