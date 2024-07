Greenwood: “De Zerbi è stato un fattore importante. Non vedo l’ora di iniziare”. E sulle polemiche…

Mason Greenwood è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. L’esterno offensivo inglese ha rilasciato subito un’intervista a La Provence: “Perché ho scelto l’OM? Il Marsiglia è un club molto grande in Francia, forse il più grande. È l’unico ad aver vinto la Champions League, nel 1993. È un club con una grande storia, un pubblico incredibile e ho avuto buoni colloqui con il nuovo allenatore, Roberto De Zerbi. Lo conosco un po’ per aver visto la sua squadra, il Brighton, giocare in Premier League”.

“È stato un fattore molto importante. Ha idee tattiche molto precise, ho visto tante partite di Premier League della sua squadra e il Brighton era una squadra molto piacevole da guardare. Non vedo davvero l’ora di cominciare questa nuova avventura sotto il suo comando”.

Infine, sulle polemiche: “Sono consapevole di tutto questo, ovviamente, ma non voglio entrare in nessuna polemica. Avevo già espresso i miei sentimenti l’anno scorso. Oggi tutto questo è alle nostre spalle: io e la mia compagna ci siamo ricostruiti come coppia. Stiamo insieme da quando avevamo 16 anni, abbiamo una bambina meravigliosa. Guardiamo avanti e non vediamo l’ora di iniziare questa avventura a Marsiglia”.

Foto: Instagram OM