Greenwood ci riprova: vuole la Nazionale inglese

Il futuro internazionale di Greenwood è rimasto in un limbo dopo essere stato accusato di tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo nel gennaio 2022. Le accuse sono poi cadute. Mason Greenwood si rifiuta di rinunciare al sogno Inghilterra e vuole parlare con il nuovo CT Tuchel mentre la Giamaica aspetterebbe dietro le quinte. Questa l’indiscrezione lanciata dal The Sun questa mattina. Una fonte ha dichiarato a SunSport: “Mason sa che le sue possibilità di giocare di nuovo per l’Inghilterra sono molto scarse. Ma vuole verificare con la FA e con Tuchel, ora che è stato nominato, per vedere cosa ne pensano. È determinato a giocare ai massimi livelli e questo significa Coppa del Mondo. Quindi, se l’Inghilterra non lo vuole, passerà alla Giamaica e cercherà di arrivare alla Coppa del Mondo 2026 in questo modo”.