Grecia, partite di calcio a porte chiuse sino al 12 febbraio. Il comunicato

Il governo ellenico, tramite il portavoce Pavlos Marinakis ha annunciato la decisione di far svolgere tutte le partite del campionato di calcio greco a porte chiuse, da qui sino al 12 febbraio. Pugno duro dopo gli scontri di giovedì durante una partita di pallavolo ad Atene, in cui un agente di polizia è rimasto gravemente ferito. Questo il comunicato: “Tutte le partite del campionato greco si svolgeranno a porte chiuse per i prossimi due mesi, cioè fino al 12 febbraio”.

Foto: Grecia-ok