Grealish segna ed esulta in modo particolare: la dedica è per un tifoso speciale

L’Inghilterra ha strapazzato l’Iran 6-2 nella gara delle 14 del Gruppo B dei Mondiali. Entrato in campo, dopo pochi secondi, mister 100 milioni, Jack Grealish ha segnato un gol, esultando in una maniera particolare, una sorta di ballo.

La dedica, è per un tifoso speciale, come ha poi spiegato lo stesso giocatore sui social. L’esultanza è dedicata a Finley, un ragazzo che è affetto da paralisi celebrale infantile.

“It’s for you Finley” la dedica del giocatore sui social.

For you Finlay ❤️ pic.twitter.com/BomJEA0oy6 — Jack Grealish (@JackGrealish) November 21, 2022

Foto: twitter Grealish