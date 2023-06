Grealish: “Nei primi giorni di ritiro con l’Inghilterra stavo smaltendo ancora i postumi della festa col City”

Jack Grealish ai media inglesi è tornato a parlare della festa post “Treble” del Manchester City. Ecco le sue parole: “Sapevo cosa stavo facendo, anche se non dormivo praticamente da due giorni. Di solito non sono così, ma chissà quando rifaremo un Triplete. Forse mai più. Ero all’apice della stagione più lunga della mia carriera, me la sono goduta. E di certo non ero l’unico, anche i miei compagni facevano lo stesso. Lo ammetto, quando sono arrivato qui in ritiro con la nazionale stavo ancora smaltendo i postumi. Mi sono fermato a pensare, a riflettere, e mi sono chiesto se riproverò mai queste stesse sensazioni. Ora posso rilassarmi”.

Foto: grealish twitter personale