Grealish: “Mi mancheranno gli insulti dei tifosi avversari. Mi nutro di ciò, come CR7”

Jack Grealish, capitano dell’Aston Villa, ha parlato della ripresa a ExpressAndStar. Il centrocampista inglese, nel corso dell’intervista, ha ammesso che gli mancherà tornare in campo senza gli insulti dei tifosi avversari: “Adoro tutto questo, adoro quando le persone sono dietro di me e mi prendono di mira. Ricordo sempre quando ero un bambino – e non sto dicendo che io sia vicino al suo livello – ma Cristiano Ronaldo era solito venire a giocare contro l’Aston Villa con il Manchester United e i tifosi se la prendevano sempre con lui. Lui si era abituato a vivere di quello e anche io cerco di scatenare l’odio dei tifosi.”

Foto: Daily Mail