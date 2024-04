Grealish: “Guardiola l’allenatore migliore mai esistito. Mi ha aiutato tanto. Vogliamo rivincere la Champions”

Jack Grealish , numero 10 del Manchester City, ha parlato a ESPN del suo rapporto con Pep Guardiola.

Queste le sue parole: “A volte in questa stagione ho lottato un po’ con me stesso e lui è stato al mio fianco tutto il tempo. Gli devo molto. È una persona fantastica e il miglior allenatore che sia mai esistito. È stata una stagione difficile per me personalmente, dopo i picchi raggiunti l’anno scorso. Ho parlato molto con l’allenatore ed è stato eccezionale con me. Gli devo tanto e ora voglio ripagarlo con le mie prestazioni e con la squadra”.